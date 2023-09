Wenn man sich an Behörden fast die Zähne ausbeißt

Einzelne Fälle aus unserem Sozialsystem lassen einen doch manchmal an der Treffsicherheit zweifeln. So musste ein Kärntner, der an beiden Armen beeinträchtigt ist, um die Kostenübernahme für einen festsitzenden Zahnersatz über ein Jahr lang vor Gericht gegen seine zuständige Sozialversicherung prozessieren. Das bissige Verfahren endete erst vor dem Obersten Gerichtshof.