Übertriebene Hygiene fördert doch keine Allergien

Übertriebene Hygiene in reichen Industrienationen ist womöglich kein maßgeblicher Auslöser von Allergien, erklärt das Forschungsteam mit österreichischer Beteiligung in der Fachzeitschrift „Science Immunology“. Ein Team um Jonathan Coquet und Susanne Nylen vom Karolinska Institut in Stockholm (Schweden) testete dabei die sogenannte „Hygiene-Hypothese“ bei Mäusen. Sie besagt, dass früher Kontakt zu unterschiedlichen Keimen in der Kindheit das Risiko für spätere allergische Erkrankungen vermindert.