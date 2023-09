Drogenschmuggel: Häftling belastet Häftling

Aufenthalt hinter Gittern

All diese Behauptungen verwundern, denn immerhin war der Mann bei seiner Festnahme in Deutschland zweimal von der Polizei verhört worden - ohne etwas zu sagen. Der via Videokonferenz zugeschaltete Zeuge erklärt, dass ihm der Angeklagte versichert habe, einen guten Anwalt zu besorgen, damit der Aufenthalt hinter deutschen Gittern schnell ende. Doch dem war offensichtlich nicht so, der in Deutschland Inhaftierte will auspacken.