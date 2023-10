Wer hat Angst vorm kleinen, starken Mann? Alle!

Die vergangene Woche wurde (un)freiwillig von den einstigen Großparteien und der Wiedergroßpartei beherrscht. Die ersten beiden liegen in allen Umfragen weit unter 30 Prozent, die FPÖ kratzt an dem Wert. Beginnen wir bei der SPÖ, deren neuer Chef Andreas Babler den Start seiner Aufholjagd weiter strategisch verschiebt. Nach den internen Querelen und Auszählungspannen gibt es einen neuen Quell der Unterhaltung in Rot.