Feuerwehr-Großalarm in Schweinemastbetrieb

Großalarm gab es in der vergangenen Nacht in Vorarlberg! Bei einem Schweine-Mastbetrieb in Rankweil/Brederis brach um kurz vor 1 Uhr morgens ein Feuer aus. Die Feuerwehren der Umgebung rückten daraufhin mit 20 Fahrzeugen und rund 140 Florianis aus. Es war nicht der erste Großbrand in dem Unternehmen.