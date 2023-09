Nissan 20-23: Der Name heißt nicht, was man glaubt

E-Sports für die Straße

Typisch Kleinwagen: Der 20-23 zeigt trotz durchaus aggressiv gestalteter Partien im Prinzip ein sehr freundliches Gesicht und dazu ein sympathisches Lächeln am Heck - dafür sind die kreisrunden Front- und Heckleuchten zuständig. Beim Rest der Karosse dominieren Kanten, Luftschlitze und weit ausgestellte Radkästen - schließlich ist das Konzeptfahrzeug auch eine Referenz an die E-Sports- und Formel E-Aktivitäten von Nissan. Auch der große Heckspoiler passt ins Bild des kleinen Kraftprotzes, zu dessen möglicher Motorisierung sich die Japaner noch in Schweigen hüllen. Eine Besonderheit ist auch die strukturierte Lackierung. Sie sorgt für den Eindruck, der 20-23 würde aus einem einzigen Stück Metall bestehen.