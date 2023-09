In den USA regiert ein Seniorenheim

26. Juli 2023: Die Journalisten auf einer Pressekonferenz halten den Atem an. Mitch McConnell (80), Führer der Republikaner im Senat, erstarrt am Rednerpult ohne ersichtlichen Grund zu einer Salzsäule. Es folgen 20 Sekunden Totenstille: Blutmangel im Kopf. Dann wird einer der mächtigsten Entscheidungsträger der USA weggebracht. Er denkt nicht an Rücktritt und hat noch vier Amtsjahre vor sich.