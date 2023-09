Hitlers Geburtshaus wird nun endlich umgebaut

Seit Jahren wurde darüber diskutiert, was mit dem Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau geschehen soll. Vom Abriss bis zum Umbau zu einer Gedenkstätte reichten die Vorschläge. Doch am Ende soll es die neue Heimat für das Bezirkspolizeikommando Braunau werden. Der Umbau startet am kommenden Montag.