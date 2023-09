Maierhofer: „Dann wieder herankämpfen, ist schwer“

Am vergangenen Wochenende ereilt das ÖFB-Nationalteam eine Hiobsbotschaft. Teamstürmer Marko Arnautovic scheidet gegen Empoli frühzeitig aus - seine muskuläre Verletzung soll sich über die nächsten Wochen hin ziehen. Im Duell zwischen Stefan Maierhofer und Paul Scharner rückt „Arnie“ und seine Bedeutung in den Mittelpunkt. Die Klasse des 34-Jährigen ist unumstritten, aber: „Dann wieder herankämpfen, ist schwer“, betont der Major, der Zweifel am reibungslosen Comeback hat.