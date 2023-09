Erkältungssaison: Österreich ist gut vorbereitet

Rauch kritisiert zu lange Wartezeiten bei Corona-Impfung

Er geht davon aus, dass die Covid-Impfung bei niedergelassenen Medizinern „jetzt ins Laufen kommt nach den Anfangsschwierigkeiten“. Das sei „derzeit noch unbefriedigend“. Rauch brachte im Gespräch mit Journalisten auch das bei der Ärzteschaft auf Ablehnung stoßende Thema Impfen in Apotheken ins Spiel. „Wir haben in Österreich eine Vielzahl von Apotheken, die durchaus in der Lage wären, das anzubieten. Wenn‘s dann im niedergelassenen Bereich nicht klappt, dann werden wir es halt dort organisieren müssen“, sagte der Grünen-Politiker. Eine Wartezeit auf die Corona-Impfung von 14 Tagen bei Ärzten sei jedenfalls zu lange, „das muss einfach rascher gehen“.