Wasserkopf nach Spritze: Prozess um Impfschaden

Seit 1973 ist der Anspruch auf eine sogenannte Beschädigtenrente nach Impfschäden in Österreich gesetzlich geregelt. Doch wie schwierig es ist, Ansprüche durchzusetzen, zeigt ein tragischer Fall aus Kärnten, wo ein Baby nach einer im Mutter-Kind-Pass vorgeschriebenen Immunisierung schwere Beeinträchtigungen erlitt. Jahrelang wurde versucht, herauszufinden, ob die Spritze die Ursache oder der Auslöser dafür war. Denn was für den Betroffenen vermutlich nicht so wichtig erscheint, ist vor Gericht ausschlaggebend dafür, ob Geld fließt oder nicht.