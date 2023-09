Beschuldigtenrechte: Reform wird Millionenfrage

Bewegung hilft bei Blockaden. Auch in der Politik. Und so ist, wie die „Krone“ von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Sonntag erfuhr, „die Erarbeitung der Informationsfreiheit in den finalen Zügen“. Das Gesetzespaket - inklusive Abschaffung des Amtsgeheimnisses - soll im Herbst ins Parlament gehen.