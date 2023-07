Edtstadler will festhängende Justizreform stückeln

Edtstadler: „Rote Linie“ bei Kickl

Dass es die Wähler zuletzt vermehrt zu Parteien an den Rändern gezogen hat, sieht sie in den diversen Krisen der vergangenen Jahre begründet und den verführerisch einfachen Antworten darauf, die von extremen Bewegungen gegeben würden. Weiterbildung hilft nach Ansicht der Ministerin. Sie meint, dass beispielsweise der Zustrom zur KPÖ auch damit zusammenhängt, dass viele Wähler gar nicht mehr wissen, was Kommunismus in der Welt für Leid gebracht habe.