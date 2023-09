Kevin unschuldig im Häfn: „Der Kopf wird kaputt“

Die Vorgeschichte, die „Krone“ berichtete, ist rasch zusammengefasst. Weil Kevin L. (30) Mitglied einer Grabräuberbande gewesen sein soll, die auf Friedhöfen im Südburgenland Utensilien im Wert von 50.000 Euro gestohlen hatte, wurde der Deutsche, der in Ungarn lebt, per internationalem Haftbefehl gesucht, am 17. Juli in Budapest inhaftiert und zehn Tage später in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt.