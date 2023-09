Macht Geld wirklich glücklich, Herr Hörhan?

Was sagen Sie zu Bablers Plänen, die 32-Stunden-Woche und eine Erbschaftssteuer einzuführen?

Von beidem halte ich nichts. Wenn niemand mehr arbeiten will, dann gehen wir von einer Überflusswirtschaft in eine Mangelwirtschaft. Diese Entwicklung sieht man jetzt schon. Viele Restaurants haben oft zu, der Service in Hotels schwindet, in Berlin muss man auf eine Wohnung schon wie zu DDR-Zeiten warten. Steuerberater lehnen Kunden ab, weil sie kein Personal mehr haben und im Krankenhaus müssen die Leute auf ihre Behandlung monatelang warten, weil es an Ärzten und Pflegekräften fehlt. Der Wohlstand sinkt. Dasselbe gilt für die Millionärssteuer. Babler will den Kuchen anders verteilen und vergisst, dass dadurch der Kuchen nur kleiner wird. Er sollte sich überlegen, wie er den Kuchen größer macht, um das Sozialsystem und die Klimawende finanzieren zu können. Wenn er das alles umsetzt, wäre es definitiv zum substanziellen Schaden des Landes, dann würde ich ernsthaft in Erwägung ziehen, nach Deutschland zu gehen. Ich kenne viele andere Leute, die das auch machen würden.