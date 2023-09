Nach Schockfoto: Jetzt „Hexenjagd“ auf Maulwurf

Ärztekammer bestätig Hilferuf aus Spitälern

Man könne die in der „Kronen Zeitung“ geäußerten Hilferufe bestätigen: „Es gibt kaum Pfleger und die Ärzte, die es noch gibt, brennen regelmäßig aus. Die Leidtragenden sind am Ende vor allem Patienten. Ein solidarisch finanziertes Gesundheitssystem darf sich solche Horrorszenen, zumal in gewisser Regelmäßigkeit, niemals leisten“, so Ferenci.