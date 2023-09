Komplikationen nach Herzinfarkt vermeiden

Künftig Therapien möglich

„Dieses aktiviert Bindegewebszellen und trägt somit unmittelbar zur Vernarbung bei“, erklärt Prof. Peter Rainer. In weiterer Folge entdeckten die Wissenschafter einen Rezeptor an diesen Zellen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit für die beobachteten Effekte verantwortlich zeichnet. Er stellt gleichsam das Bindeglied zwischen Entzündungs- und Bindegewebszellen her, das die Wundheilung und Vernarbung reguliert. Dieser zeigte sich bei Herzkranken erhöht.