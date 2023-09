Raab will den „Turbo“ zünden - FPÖ sorgt für Eklat

In der Debatte ging es heiß her. Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) sprach vom Zünden des „vollen Turbo“ bei den Kinderbetreuungseinrichtungen, für den es einen nationalen Schulterschluss, aber auch die Kooperation von Bund und Bundesländern benötige. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf habe höchste Priorität. Männern und Frauen müsse es möglich sein, auch mit Kindern Vollzeitjobs auszuüben, so Raab.