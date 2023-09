Härtere Strafen, Geld für Opferschutz & Prävention

Kinderschutzkonzept an Schulen verpflichtend

In Punkt Prävention steht die verpflichtende Umsetzung der Kinderschutzkonzepte an Schulen an erster Stelle: „Ein wirksames Kinderschutzkonzept kann Gewalt verhindern, bevor sie passiert“, so die Regierung. Das Konzept beeinhaltet unter anderem konkrete Verhaltensregeln für Padägogen. Diese wissen dadurch, was zu tun und wer zu informieren ist, wenn sie sich Sorgen um ein Kind machen.