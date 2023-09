Wahlrecht für Flüchtlinge? „Das ist falscher Weg“

Denn die Erlangung der Staatsbürgerschaft und somit auch das Wahlrecht „stehen am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses - und nicht am Beginn eines solchen“. Daher sei so eine Ausweitung des Kommunalwahlrechts auf Drittstaatsangehörige und damit auch auf Flüchtlinge, die länger als sechs Monate im Land leben und einen unbefristeten Aufenthaltstitel vorweisen können, in Österreich ausgeschlossen, so Karner.