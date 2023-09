Wofür es vom Staat noch viel Fördergeld gibt

Niemand ist der Feind seines eigenen Geldes. Dennoch lassen die Österreicher jährlich viele Millionen Euro an Fördergeldern liegen - weil sie davon schlichtweg keine Kenntnis haben. Zum einen ist es nämlich immer noch nicht so leicht, an die Informationen zu kommen, zum anderen sind viele Menschen mit den Anforderungen oft schlichtweg überfordert.