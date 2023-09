16-Jähriger war bereits mit Messer am Hauptbahnhof

Vergangenes Wochenende kam heraus, dass ein Jugendlicher (16) in Wien vom Verfassungsschutz ausgeforscht wurde, der zuvor im Internet konkrete Anschlagspläne geäußert haben soll. Seit dem sitzt er in U-Haft. Nun wurden neue Details zu dem 16-Jährigen und seinen Plänen veröffentlicht. Demnach soll er bereits mit einem Messer in der Station am Wiener Hauptbahnhof gewesen sein.