Österreicher nach Islamismus-Clips freigesprochen

Die Staatsanwaltschaft sah in den Videos eine Verherrlichung des Islamismus. Die Clips hatte er mit sogenannten „Naschids“ unterlegt. In der Islamistenszene werden „Kampf-Naschids“ als Propaganda- und Kampflieder für den Dschihad verbreitet. Auch der erhobene Zeigefinger der rechten Hand, mit dem er in den Videos posierte, gilt als Zeichen des Islamischen Staats (IS). In einem der Clips hatte er zudem einen bekannten deutschstämmigen islamistischen Terroristen erwähnt.