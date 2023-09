Islamist (17) war bereit „bei Anschlag zu sterben“

In der Schule ist es nie gut gelaufen für den gebürtigen Österreicher mit türkischen Wurzeln. Mit 17 ohne Ausbildung ist es selbst für das AMS in Zeiten von Arbeitskräftemangel schwierig, einen Job für einen 17-Jährigen zu vermitteln, der ohne Perspektiven zu sein scheint. Auch Vater und Mutter haben keine Freude mit dem Sohn, der sich immer mehr zurückzieht und mit radikalen Ansichten das muslimische Elternhaus verärgert. Es soll regelmäßig Streit in der Familienwohnung in Wien-Favoriten gegeben haben.