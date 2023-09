„Der Wahnsinn hat Methode in Brüssel“

„Invasion in unser Sozialsystem“

Mölzer wird noch deutlicher: „Von den rund 1,2 Milliarden Schwarzafrikanern will die Hälfte nach Europa abwandern. Diese afrikanische Masseneinwanderung ist wie eine Invasion in unser Sozialsystem.“ Es müssten demnach „Push backs“ möglich sein, um illegal Eingewanderte aufzuhalten und die Massenmigration in halbwegs geregelten Bahnen zu halten.