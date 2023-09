US-Militär vermisst teuersten Kampfjet noch immer

Maschinen wie die F-35 haben eine spezielle Geometrie. Ihre Flächen sind in besonderen Winkeln angeordnet, um kein Signal zurückzuwerfen. Ein konventionelles, hochfrequentes Radar erhält so ein zu geringes Echo. Der Jet war im Autopilot-Modus, als sich der Pilot via Schleudersitz verabschiedete, sodass die Möglichkeit bestand, dass er noch einige Zeit in der Luft war, erklärte ein Sprecher der Joint Base Charleston dem Sender NBC.