Wird aus dem US-Superjet ein Dauergast in Zeltweg?

Zwei der für das Radar „unsichtbaren“ US-Jets zeigten am Freitag mit zwei Eurofightern des Bundesheers spektakuläre Überflüge in Zeltweg. Anlass ist die nun einjährige Partnerschaft zwischen Österreich und der Nationalgarde Vermont. Dementsprechend groß und prominent war das Aufgebot am Fliegerhorst Hinterstoisser. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ließ sich dieses Ereignis ebenso nicht entgehen wie US-Botschafterin Victoria Reggie Kennedy, Landesrat Werner Amon, Luftstreitkräfte-Chef Brigadier Gerfried Promberger oder der steirische Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner.