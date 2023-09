Pentagon sucht „verschwundenen“ Kampfjet

Ein ungewöhnlicher Aufruf erging dieser Tage an die Bevölkerung des US-Staates South Carolina. Die Luftwaffe bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Lokalisierung eines „verschwundenen“ Kampfjets des Typs F-35 führen können. Das Flugzeug hatte während eines Übungsfluges am Wochenende bisher unbekannte Probleme. Der Pilot entschied, sich mittels Schleudersitz in Sicherheit zu begeben. Sein Jet flog danach aber im Autopilotenmodus weiter und stürzte wohl in dünn besiedeltem Gebiet ab.