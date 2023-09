Alle fordern Verbesserungen für das Stauchaos

Am Sonntag erreichte der Stau seinen bisherigen Höhepunkt! Die Ampeln der Blockabfertigung waren in beide Richtungen aktiv. Von Pfarrwerfen bis nach Altenmarkt/Pongau reichte die Kolonne phasenweise zurück. Urlauber, Ausflügler und verzweifelte Einheimische reihten sich Stoßstange an Stoßstange. Die 14 Kilometer lange Baustelle, die Dienstag startete, wurde zum wiederholten Mal zur stundenlangen Geduldsprobe für Autofahrer. Die Fahrt von Eben nach Golling dauerte phasenweise deutlich länger als drei Stunden!