Das Stauchaos wird jetzt sogar noch schlimmer

Auf der A10 braucht man seit Dienstag gute Nerven. Die Tunnel-Baustelle zwischen Golling und Werfen hat Fahrt aufgenommen. Der Verkehr kommt seither in beiden Fahrtrichtungen immer wieder komplett zum Erliegen. Wartezeiten und Verzögerungen von weit mehr als zwei Stunden standen Donnerstag und Freitag mehrfach an. Die Fahrt von Eben nach Pfarrwerfen dauerte gleich fünfmal so lange wie gewöhnlich.