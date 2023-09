Drei Stunden Stau beim „Nadelöhr Österreichs“

Nichts geht mehr! Weder auf der A10 noch auf den Bundesstraßen. So zeigte sich schon am Samstagvormittag das Bild auf den Straßen zwischen Hallein und Eben. Die Sanierung der fünf Tunnel zwischen Golling und Werfen hatte große Auswirkungen auf das Bundesland. Viele Urlauber traten die Rückreise an, Tagesausflügler wollten in die Bergwelt und manche Einheimische einfach nach Hause. Aber: Es staute überall.