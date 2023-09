Beliebter Rosé löst nächsten „Wein-Skandal“ aus

Wer ist der Beste?

Die Winzer der Weinregion Rosalia DAC sehen das naturgemäß anders. Um im öffentlichen Bewusstsein die burgenländische Rosalia als die Rosé-Region schlechthin zu verankern, nahmen sie vor Kurzem den „Action Demo Day“ zum Anlass, um am Schwarzenberg Platz in Wien zu belagern. In unmittelbarer Nähe der französischen Botschaft platzierten sie mit Plakaten ihre Botschaft, die da lautet: „Der Ursprung des Rosé und seine große Zukunft liegen in der Rosalia, nicht in der Provence.“