Diskussion um Baupläne: Stadt setzt nun auf Dialog

Debatte im Gemeinderat

Die Pläne standen zuletzt auch im Gemeinderat auf der Tagesordnung. Die ÖVP forderte eine stärkere Einbindung der Bevölkerung. Der Antrag fand keine Mehrheit und wurde von der SPÖ abgeändert. „Es geht uns darum, in echten Diskussionen und Workshops mit der Bevölkerung an Lösungen zu arbeiten. Unser Motto lautet echte Einbindung statt bloße Info-Veranstaltungen für die Bevölkerung“, erklärte ÖVP-Stadtparteiobmann Stadtrat Thomas Haffer dazu. Schlager verwies hingegen auf die bereits in der Vergangenheit abgehaltenen Info-Veranstaltungen sowie den bevorstehenden Dialog-Termin im Oktober.