Bauprojekt in Mattersburg bleibt heißes Thema

Nur der Anfang

Die Genossenschaft BWSG, der das Grundstück gehört, hat nun angekündigt, auf ein siebentes Geschoss zu verzichten. Was das für den noch nicht beschlossenen Teilbebauungsplan bedeutet, will SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager in den nächsten Tagen klären. Für Alexander Dworschak, Sprecher der Bürgerinitiative, kann dies aber nur der Anfang sein: „Mit rein kosmetischen Korrekturen wird es nicht getan sein. Wir bieten der Stadt unsere Unterstützung an, als Bürgerinitiative, die ermöglichen, nicht verhindern will.“