Nächste Runde im Stau-Theater droht

Nichts neu macht das letzte August-Wochenende 2023, was Staus auf der Autobahn anbelangt. Auch in den kommenden Tagen wird wieder ein enormes Verkehrsaufkommen erwartet. In vier deutschen Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleßwig-Holstein) sowie in Teilen der Niederlande die Sommerferien zu Ende gehen. Heißt: Kilometerlange Staus, lange Verzögerungen und Sperren sind vorprogrammiert.