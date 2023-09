Die Autobahn-Anrainer sind genervt

Seit Dienstag um 5.30 Uhr ist die Tauernautobahn zwischen Golling und Werfen wegen der großen Tunnelsanierung, die „Krone“ berichtet, pro Fahrtrichtung nur noch einspurig befahrbar. Eine Section Control soll für Sicherheit sorgen. Am ersten Tag hielt sich der Stau noch in Grenzen. Verzögerungen gab es dennoch. Das könnte sich am Wochenende schnell ändern, da noch eine Rückreisewelle der deutschen Urlauber zu erwarten ist. Bis Ende 2024 wird die Baustelle andauern und nur im kommenden Sommer für die Ferienzeit unterbrochen.