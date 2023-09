Unfall sorgt für Sperre des Helbersbergtunnels

Erst am Dienstag begannen am Ofenauer- und am Hiefler-Tunnel zusätzlich zur Werfener Tunnelkette langfristige Sanierungsarbeiten. Ein Auffahrunfall sorgte nun am Donnerstagmorgen dafür, dass der Helbersbergtunnel gesperrt wurde, Abschleppwagen zum Abtransport der involvierten Fahrzeuge ausrücken mussten.