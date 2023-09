Was Amazon, Google und Co. jetzt Milliarden kostet

Seit dieser Woche steht Google vor einem US-Bundesgericht. Vorwurf: Missbrauch der Marktmacht zulasten der Konsumenten. Und auch sonst nehmen Behörden in den USA und der EU die Technologie-Giganten verstärkt ins Visier und haben Milliardenstrafen verhängt: Und es sind nicht die letzten Strafen, die auch Amazon und Co. jetzt in der EU und weltweit zukommen.