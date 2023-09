Sommer der Extreme

„Der Geruch des Todes erfüllt den Ort“, berichtet ein Journalist am Dienstag aus Darna. Es muss die Hölle auf Erden sein, die der Sturm „Daniel“ mit seinen Regenmassen in dem ohnehin schon so zerrütteten Land Libyen hinterließ. Das gleiche Sturmtief, das zuvor in Griechenland für eine Spur der Zerstörung gesorgt und so erschreckend deutlich gezeigt hatte, wie extrem das Wetter sein kann in Zeiten, in denen extreme Wetterphänomene nur noch weiter zunehmen.