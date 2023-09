Frau erkannte Polizisten-Trick und stellte Falle

Geistesgegenwärtig reagiert hat eine 67-Jährige, als sie am Dienstag gegen 13.45 Uhr von einer bislang Unbekannten angerufen wurde, die sich als Polizistin mit dem Namen Müller ausgab. „Die Anruferin erzählte der Frau, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem der zweite Unfallbeteiligte verstarb. Die Tochter befände sich derzeit in Haft und könne nur durch Bezahlung einer Kaution in der Höhe von 62.000 Euro freigelassen werden“, schildert ein Polizist.