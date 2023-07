Opfer stellte Betrügern Falle: Polen verhaftet!

Es war die bekannte Masche: Ein Mann, der sich als Grazer Richter ausgab und Hochdeutsch sprach, rief die 66-Jährige an und erzählte ihr von einem dramatischen Unfall, den ihre Tochter gehabt hätte. Dabei sei eine Person schwer verletzt und ein Kind sogar getötet worden. Der Betrüger verlangte von der Mutter also eine Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro sowie Schmuck, weil die Tochter in Untersuchungshaft sei.