82-Jährige übergab Betrüger Geld, Gold und Schmuck

Am Dienstagabend klingelte bei der älteren Dame in Klagenfurt das Telefon. „Zwei unbekannte Täterinnen gaben an, dass die Tochter der 82-Jährigen einen Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten verursacht habe“, berichtet die Polizei. „Daher sei die Tochter festgenommen worden und würde nur nach einer Kautionszahlung von 100.000 Euro freikommen.“