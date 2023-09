Wie sich Stadt mit Kultur weiter entwickeln kann

Mit der Reihe „DiskussionsKultur“ schaut das Klagenfurter Stadttheater über seinen Bühnenrand und bringt gemeinsam mit der Freien Szene brisante Themen öffentlich zur Sprache. So wird die Beziehung zwischen Kultur und Stadtentwicklung in der „Hafenstadt“ als Vorzeigeprojekt zur Entstehung eines urbanen Ortes, am Montag bei regem Interesse beleuchtet.