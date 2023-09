„Mein erster Gedanke war, jetzt stürzt alles ein“

„Das laute Grollen und alle blicken in Richtung Hauptplatz, Djemaa genannt. Mit dem Dröhnen bewegen sich auch die Häuser, Gläser fallen, Menschen schreien und laufen in Panik auf die Dachterrasse, das wahnsinnige Wackeln geht weiter. So erlebten wir die ersten Momente des Erdbebens“, schildert Geopark-Karawanken-Manager Gerald Hartmann, der vergangene Woche mit einer Delegation aus Kärnten und Slowenien zur internationalen Konferenz der UNESCO Geoparks nach Marrakesch gereist war.