Salzburger Juden feiern die Erschaffung der Welt

Ein rundes Brot – genannt Challot – finden die etwa 100 Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Salzburg am Wochenende auf ihren reichlich gedeckten Tischen. Denn für sie beginnt noch in diesen Tagen das neue Jahr. Aber nicht etwa 2024. Die Juden berechnen ihre Zeit nicht mit Jesu Geburt, sondern mit der Erschaffung der Welt, die laut gläubigen Juden vor 5783 Jahren von Gott gemacht wurde.