„Fürchte mich als jüdischer Sänger nicht“

„Ich habe nicht geplant, dass ich Sänger werde. Aber Gott wollte, dass ich singe“, erzählt Shulem Lemmer. Der jüdisch-orthodoxe US-Amerikaner aus New York wird am 4. Mai nach Salzburg kommen und im Zuge seiner Konzertreise das erste Mal in Österreich performen. Für Elie Rosen, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Salzburg, öffnet sich durch den jüdischen Sänger eine neue Tür in Salzburg. „Als Israelitische Kultusgemeinde möchten wir unsere Kultur in Salzburg präsenter machen. Und ich denke, das Konzert mit Shulem Lemmer ist ein guter Start. Er ist eine Größe in der jüdisch-religiösen Kunst“, sagt Rosen, der erst seit Anfang des Jahres als Präsident der Salzburger Gemeinde fungiert.