„Ich will Gott mit meiner Musik ehren“

„The Sound of Silence“, „Hallelujah“ oder „A Million Dreams“: Gestern Abend erlebte Jung und Alt in der Stadt Salzburg Gänsehautmomente – bei nicht ganz unbekannten Liedern. Denn der Sänger, der am Donnerstag in der Villa Vicina sein Bestes gab, verbindet modernes Liedgut mit traditionell-jüdischem. Die Rede ist von Shulem Lemmer, einem jüdisch-orthodoxen Musiker aus New York.