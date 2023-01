Elie Rosen: „Angst darf uns nicht leiten“

Jüdische Kultur in Salzburg bekannter machen

Neben seiner Präsidentschaft in Salzburg ist Rosen etwa auch in der jüdischen Gemeinde Graz tätig. Bereits in den 1980er Jahren verbrachte er viele Sommer in der Mozartstadt und lernte die hiesige jüdische Gemeinde kennen. „Damals war sie noch lebendig und genau das wollen wir wieder erreichen. In meiner neuen Funktion möchte ich die Gemeinde nicht nur übernehmen, sondern auch wiederbeleben und vernetzen“, sagt Rosen.