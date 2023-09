Das Dilemma der EZB-Mitglieder

Am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank bekannt geben, ob sie das zehnte Mal in Folge den Leitzins erhöhen wird. Darüber entscheidet der EZB-Rat, in dem neben den sechs Direktoren auch die Chefs der Notenbanken aller Euroländer sitzen. Egal, wie es ausgeht, es wird auf jeden Fall heftige Kritik geben: Die Bekämpfung der Inflation habe Vorrang, und sie ist noch immer zu hoch, heißt es von den Befürwortern der Zinserhöhung.