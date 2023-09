Noch fehlt den Walsern das Glück

Viel Pech beim Derby in Ludesch, wenig Glück beim Fan.at-Heimspiel gegen Feldkirch. Die SPG Großwalsertal, die am Ende der letzten Saison noch den Aufstieg bejubelte und auch feierte, hat in der Vorarlbergliga ihre liebe Mühe mit den Gegnern. „Wir sind zumeist ebenbürtig oder sogar besser, aber unsere Chancenauswertung ist derzeit einfach schlecht“, resümiert Andreas Jenni, sportlicher Leiter der Walser die ersten fünf Spiele in der Vorarlbergliga. Schon gegen Ludesch vor einer Woche verlief die Partie wie auf einer schiefen Ebene auf das Tor der Ludescher zu. „Aus der einzigen Chance nach der Pause machte der Gegner den Siegtreffer. Zuletzt gegen Feldkirch kippte die Partie nach einer Elfmeter-Fehlentscheidung“ ärgert sich Jenni über das fehlende Glück. Trotzdem sei seine Mannschaft kein Abstiegskandidat in dieser Saison. „Wir sind stark genug, um in der Liga bleiben zu können“, ist sich der Sportchef sicher.